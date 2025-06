Meduse tre Mediterraneo e Ionio, Circolo IBIS ODV «non solo pericolo ma indicatori ecologici». Ecco quali sono

- Advertisement -

COSENZA – Con l’arrivo dell’estate, le acque cristalline del Mar Ionio si popolano non solo di bagnanti e imbarcazioni, ma anche di affascinanti creature marine: le meduse. A parlarne è il Circolo per l’Ambiente IBIS ODV, che lancia un messaggio chiaro: “Impariamo a conoscere e rispettare queste specie, per proteggere noi stessi e il nostro ecosistema”.

«Le meduse sono vere e proprie sentinelle del mare – sottolinea il Capitano Girolamo Parretta, presidente del Circolo – e la loro presenza o assenza è un indicatore dello stato di salute delle nostre acque e dei cambiamenti ambientali in corso. Osservarle con attenzione ci permette di difendere la bellezza e la biodiversità del nostro Ionio».

Quali meduse incontriamo nel Mediterraneo?

Nel Mar Ionio possiamo osservare diverse specie, alcune delle quali urticanti come la Pelagia noctiluca, la Chrysaora hysoscella e la temuta Carybdea marsupialis, nota anche come “vespa di mare”. Altre, come la celebre Cotylorhiza tuberculata (la “medusa uovo fritto”), sono innocue e visibili in gran numero nelle acque calabresi. Ecco quali sono le meduse più comuni del Mediterraneo e dello Ionio:

Molto urticanti

Pelagia noctiluca – Medusa luminosa

Colorazione rosata/violacea, molto comune tutto l’anno.

Effetto: dolore intenso, vescicole, infiammazioni.

Presente anche nello Ionio.

Chrysaora hysoscella – Medusa bussola

Ombrello bianco con bande brune.

Effetto: simile alla Pelagia, urticazione forte.

Carybdea marsupialis – Vespa di mare mediterranea

Piccola, cubica e trasparente, comune nei fondali sabbiosi.

Effetto: dolore immediato, striature rosse sulla pelle.

Olindias phosphorica

Rara ma con punture dolorose.

Urticanti o mediamente fastidiose

Rhizostoma pulmo – Polmone di mare

Grande, biancastra e visibile in superficie.

Effetto: bruciore, lieve irritazione.

Gonionemus vertens – Medusa con strisce arancioni

Piccola, attaccata a piante marine.

Effetto: irritazione localizzata.

Poco o non urticanti

Cotylorhiza tuberculata – Uovo fritto

Colorazione gialla con bottone arancione.

Effetto: lievissimo pizzicore.

Frequentissima in Calabria.

Aurelia spp. – Medusa quadrifoglio

Ombrello trasparente con 4 gonadi a ferro di cavallo.

Effetto: quasi nullo.

Mnemiopsis leidyi – Noce di mare

Bioluminescente, innocua, invasiva.

Effetto: nessuno.

Cosa fare in caso di puntura?

– Non strofinare la pelle;

– Sciacquare con acqua di mare;

– Applicare bicarbonato e acqua salata in parti uguali;

– Usare impacchi freddi (o aceto e calore per la Carybdea);

– Consultare un medico se il dolore persiste.

Un mare da conoscere per proteggerlo

Il Circolo IBIS ODV promuove escursioni scientifiche, progetti di sensibilizzazione e attività divulgative. “Le meduse non sono solo un rischio da evitare, ma una risorsa biologica da comprendere – conclude Parretta –. Il nostro obiettivo è un Mar Ionio più sicuro, rispettato e consapevole”. Le meduse hanno un ruolo ecologico fondamentale, infatti, non solo si nutrono del plancton, mantenendone sempre sotto controllo la presenza, ma favoriscono anche l’ossigenazione delle acque e sono il principale nutrimento di alcune specie chiave della catena alimentare. Se ci si imbatte in una medusa è consigliabile non muoversi o spostarsi tenendo conto della presenza delle correnti.

Inoltre è assolutamente vietato prelevarla per portarla fuori dall’acqua e lasciarla a secco sulla battigia; è un’azione ingiustificata ma è anche sanzionabile penalmente dall’articolo 544 ter. del Codice penale sul maltrattamento degli animali. Se ci si imbatte in uno “sciame” di meduse piuttosto consistente si invita a contattare la Capitaneria di porto al 1530.