McDonald’s assume 55 persone in Calabria: 40 per l’apertura del nuovo punto Crotone Drive

CROTONE – Prosegue il piano di McDonald’s Italia che prevede di aprire altri 200 punti vendita entro il 2026 in tutta Italia, di cui la maggior parte, ben il 60%, saranno concentrati nel Sud Italia. Uno di questi nascerà in Calabria, precisamente un punto Drive a Crotone e per questo l’azienda è alla ricerca di 40 persone da assumere per la posizione di “addetto Ristorazione-Crew”. Invece nel punto ristorazione di Vibo Valentia si cercano 15 persone da impiegare sempre per la posizione di “addetto Ristorazione-Crew”.

A chi desidera entrare nel mondo McDonald’s viene chiesto approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante. In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

McDonald’s requisiti richiesti:

Ottime doti relazionali

Diploma di scuola media superiore

Orientamento al lavoro di squadra

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative

In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 670 ristoranti e impiega oltre 32.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori local. Per presentare la propria candidatura occorre utilizzare l’apposito forum qui. McDonald’s impegnato anche nel sociale. Nella terza edizione di Sempre aperti a donare, in provincia di Cosenza McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald hanno regalato 525 pasti caldi a settimana ad alcune strutture del territorio che accolgono persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare della Calabria e altri enti caritativi.

McDonald’s cerca anche 15 persone a Vibo Valentia

Per il ristorante di Vibo Valentia (VV), McDonald’s selezionerà 15 persone per la posizione di Addetto Ristorazione-Crew. Anche in questo caso per presentare la propria candidatura occorre utilizzare l’apposito forum qui.