Maxi sequestro sul litorale calabrese, bloccati 90 natanti e 4.200 mq di aree occupate abusivamente

BOVALINO (RC) – Nella giornata del 5 agosto scorso, la Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia ha sequestrato circa 90 natanti e oltre 4.200 mq di aree demaniali marittime occupate senza alcun titolo autorizzativo nei pressi del litorale di Bovalino (Rc). L’operazione, condotta da due vedette della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, ha preso avvio durante un servizio di pattugliamento volto a garantire sicurezza alla navigazione e tutela ambientale, in un tratto di costa molto frequentato dai bagnanti.

I militari hanno riscontrato che numerose imbarcazioni da diporto erano ormeggiate in un tratto di mare di circa 1.200 mq, trasformato di fatto in un campo boe non autorizzato, mediante l’installazione di “corpi morti” — blocchi cementizi sommersi collegati a gavitelli — in assenza di qualsiasi ordinanza o concessione.

Nel corso dei controlli è emersa anche l’occupazione abusiva di 3.000 mq di spiaggia, recintata e sottratta alla libera fruizione pubblica, anch’essa priva di titolo concessorio. Tutta l’area è stata posta sotto sequestro. Informata la Procura della Repubblica di Locri, è stato disposto il coinvolgimento dell’Ufficio Circondariale Marittimo per l’emissione di un’ordinanza che miri a evitare danni a persone e cose e a garantire la sicurezza dei bagnanti.