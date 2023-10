Maxi sequestro di pesca, in beneficenza oltre una tonnellata di tonno

CROTONE – La scoperta durante una serie di controlli della Guardia Costiera al fine di garantire il rispetto del Reg. CE 109/2022, utile a garantire la tutela degli stock ittici maggiormente interessati dalle attività di pesca e che prevede espresso divieto di cattura del tonno della specie “Alalunga” nel periodo che va dal 1° marzo al 31 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Sottoposti a verifica due furgoni isotermici, sono risultati con un carico rispettivamente di 38 tonni della specie Alalunga, per un peso di 445 chilogrammi, e 51 tonni della stessa specie (576 chili). Gli 89 esemplari sono stati sequestrati. I conducenti dei furgoni sono stati sanzionati per 2mila euro ciascuno. Il tonno sequestrato, a seguito di mirate verifiche sulla commestibilità da parte del personale dell’ASP di Crotone, è stato devoluto in beneficienza ad Enti assistenziali della Provincia.