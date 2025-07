Maxi sequestro di marijuana: 5,5 tonnellate per un valore di oltre 11 milioni di euro. Un arresto

VIBO VALENTIA – L’operazione della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha portato al sequestro di oltre 11.000 piante di marijuana coltivate su un terreno di 5.000 metri quadrati nel comune vibonese. Le piante, prossime al raccolto e alte fino a 2,5 metri, erano disposte su un’area attrezzata con un articolato impianto di irrigazione. Il valore complessivo dello stupefacente sequestrato supera gli 11 milioni di euro.

Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo colto in flagranza, ritenuto responsabile dell’illecita coltivazione. Oltre al terreno, sono stati sequestrati un fabbricato in costruzione, un casolare e una baracca adibita a essiccatoio, al cui interno sono stati trovati oltre 3 chili di marijuana già pronta per lo spaccio, insieme a strumenti per la lavorazione. Dopo la campionatura, tutte le piante sono state distrutte su autorizzazione della Procura. L’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’impegno quotidiano della Guardia di Finanza a tutela della legalità e della salute pubblica, con un focus costante sul contrasto al traffico di stupefacenti. L’intervento è stato condotto in sinergia tra il Comando Provinciale, il Reparto Operativo Aeronavale e la Sezione Aerea di Lamezia Terme, sotto la direzione della Procura di Vibo Valentia e del procuratore Camillo Falvo.