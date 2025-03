Maxi sequestro di droga in Calabria: in una villetta disabitata 9,5 chili di hashish e 2 di marijuana

- Advertisement -

CROTONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio volti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato un rilevante quantitativo di stupefacente, destinato ad alimentare il mercato illecito della provincia pitagorica. Attraverso una mirata attività di intelligence, le Fiamme Gialle hanno acquisito informazioni circa la presenza di un luogo stoccaggio di droga nella zona nord della città.

Le indagini, condotte anche con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito di focalizzare l’attenzione su una villetta disabitata, situata lungo il litorale crotonese a poche centinaia di metri dalla spiaggia di “Gabella”. É scattata pertanto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, la perquisizione della villetta che, grazie anche al prezioso contributo del cane antidroga “Jack”, ha consentito di individuare una borsa contenente 90 confezioni di hashish, per un peso complessivo di oltre 9,5 kg, e 2 involucri di plastica contenenti oltre 2 Kg di marijuana.

Le confezioni di hashish, costituite da involucri di piccole dimensioni, di varie colorazioni e diversi loghi, tra i quali anche quello degli “Avengers”, richiamavano le scatole utilizzate per la commercializzazione delle caramelle. Gli immediati approfondimenti investigativi si sono indirizzati su di un 32enne crotonese che, per il momento, è stato deferito alla Procura della Repubblica pitagorica per il delitto di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato nelle piazze di spaccio migliaia di dosi e proventi illeciti per oltre centomila euro.

L’azione di servizio, attualmente nella fase delle indagini preliminari e che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, si inquadra nell’alveo della costante azione della Guardia di Finanza indirizzata non solo al contrasto ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma anche del loro insano consumo a salvaguardia della salute pubblica e all’ordine economico e sociale.