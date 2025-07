Maxi sequestro di droga: due grossi fusti sotterrati con oltre 30 chili tra hashish e cocaina

- Advertisement -

GIOIOSA IONICA (RC) – E’ in un terreno isolato, nelle campagne di Gioiosa Ionica, che i carabinieri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, specializzato nella perlustrazione di aree impervie e nel contrasto alla criminalità organizzata in contesti rurali, hanno portato a termine una vasta operazione antidroga. In prossimità di un leggero dislivello, ben nascosti sotto il livello del suolo, sono stati rinvenuti due grossi fusti in plastica, sigillati ermeticamente.

All’interno, un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: oltre 30 chili tra hashish e pasta di marijuana suddivisi in 36 confezioni, pronte per essere immesse sul mercato illegale, e più di un chilo e mezzo di cocaina pura, confezionata sottovuoto con modalità professionali e conservata in modo da mantenerne intatta la qualità. Il materiale sequestrato è stato immediatamente repertato e affidato ai reparti specializzati per le analisi di laboratorio. Secondo le stime preliminari, dalla droga rinvenuta — tra marijuana, hashish e cocaina — sarebbero potute essere ricavate oltre 45.000 dosi pronte per la vendita al dettaglio, con un guadagno illecito complessivo stimato in più di 350.000 euro.