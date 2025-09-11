Calabria

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: 288 chili per un valore di 46 milioni di euro

Il carico, nascosto in due container e destinato alla criminalità organizzata. Nel 2025, sequestrate finora oltre 3 tonnellate di droga per un valore di quasi mezzo miliardo

GIOIA TAURO (RC) – Nuovo colpo alla criminalità organizzata grazie a un’operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli (ADM) presso il porto di Gioia Tauro. Sono stati sequestrati ben 288 chilogrammi di cocaina purissima, occultati con sofisticate modalità all’interno di due container.

L’attività investigativa ha permesso di individuare i container sospetti durante le consuete operazioni di controllo. I mezzi sono stati sottoposti a una scansione radiogena tramite lo scanner portuale, che ha evidenziato anomalie nei vani di ventilazione posti sul fondo delle strutture. Nascosti dietro i pannelli di protezione sono stati rinvenuti 249 panetti di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato. Se non fosse stato intercettato, il carico avrebbe generato un guadagno illecito stimato in oltre 46 milioni di euro per le organizzazioni criminali coinvolte.

L’operazione è stata formalizzata con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Capo Emanuele Crescenti, che ha successivamente convalidato il sequestro. Questo intervento si inserisce nel quadro di una costante e incisiva azione di contrasto al narcotraffico internazionale, che trova nel porto di Gioia Tauro uno dei principali fronti operativi. Solo nel corso del 2025, le autorità hanno sequestrato oltre 3 tonnellate di cocaina, per un valore di mercato che sfiora i 500 milioni di euro. 

