Maxi sequestro di bianchetto sulla Statale 106: in un furgone trovati 2 quintali di novellame

CIRO’ MARINA (KR) – La Guardia costiera di Crotone ha sequestrato a Cirò Marina quasi due quintali di novellame di sardina. I militari, nell’ambito delle attività di contrasto della pesca e della commercializzazione di specie ittiche di cui è vietata la pesca, hanno fermato lungo la statale 106 un veicolo isotermico che procedeva in direzione Sud. Durante l’ispezione i militari hanno trovato il novellame contenuto all’interno di numerose cassette in polistirolo.

Si trattava di sardine di taglia inferiore alla dimensione minima consentita per la loro conservazione, violando così la normativa vigente. Complessivamente, sono stati sequestrati 195 chilogrammi di prodotto ittico illecito. A carico del conducente dell’autoveicolo è stata irrogata una sanzione amministrativa di 10mila euro. Il prodotto ittico sequestrato, a seguito dell’ispezione effettuata dal servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, non è stato ritenuto idoneo al consumo umano per l’impossibilità di stabilirne la provenienza e la sua tracciabilità ed è stato distrutto.