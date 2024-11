Maxi sequestro di armi e droga, scoperto anche ordigno artigianale: 6 denunce – VIDEO

MONTEBELLO IONICO (RC) – Un’importante operazione dei carabinieri di Melito Porto Salvo ha portato al sequestro di un arsenale di armi da guerra e a una consistente quantità di droga, scoperta tra i terreni di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato il culmine di un’attività di monitoraggio approfondita, terminata nella perlustrazione di due terreni distinti: uno abbandonato e non recintato, l’altro appartenente a sei sorelle, ora denunciate in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e stupefacenti.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno rinvenuto un imponente arsenale costituito da un AK-47 Kalashnikov, munito di serbatoi, tre pistole (due delle quali con matricola abrasa), tre fucili e oltre 500 cartucce, comprese alcune di tipo militare. Sul fronte degli stupefacenti, sono stati sequestrati circa 500 grammi di cocaina pura, il cui valore sul mercato è stimato intorno ai 150.000 euro, oltre a bilancini di precisione per la suddivisione della droga in dosi. Gli agenti hanno trovato il tutto accuratamente nascosto all’interno di tubi, pollai dismessi e strutture in legno, avvolto in cellophane e riposto in custodie.

Ritrovato anche un ordigno artigianale del peso di 1,2 kg e 200 grammi di tritolo con innesco, sepolti in un tubo di ferro sotto uno strato di pietrisco. Il materiale esplosivo è stato prontamente messo in sicurezza dagli artificieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che hanno provveduto a farlo brillare sul posto per evitare rischi per la popolazione. Tutti i reperti, compresi esplosivi e stupefacenti, sono stati posti sotto sequestro per permettere ulteriori analisi da parte delle autorità giudiziarie e balistiche. Gli inquirenti intendono accertare se le armi rinvenute possano essere collegate a precedenti episodi criminali o a furti.