Maxi sequestro: 4 quintali di frutta e verdura venduti in strada senza autorizzazione

REGGIO CALABRIA – Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Reggio Calabria e del Servizio di Igiene degli alimenti dell’Asp ha portato al sequestro di circa quattro quintali di frutta e verdura posti in vendita su area pubblica. I controlli, mirati alla tutela della libera concorrenza e della salute dei consumatori, hanno fatto scattare due distinti provvedimenti cautelari: uno per 250 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli privi di certificato di tracciabilità, l’altro per 150 chilogrammi commercializzati senza titolo autorizzativo.

La merce deperibile giudicata idonea al consumo è stata destinata in beneficenza a una Onlus del territorio, mentre il resto è stato posto sotto sequestro. Contestualmente, sono stati elevati altri due verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Dal Comando di Viale Aldo Moro sottolineano la stretta collaborazione con gli ispettori dell’Asp, che hanno supportato le attività ispettive. In totale, le sanzioni pecuniarie comminate ammontano a oltre 8.000 euro.

I venditori verbalizzati sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative e finanziarie. Le operazioni, precisano dalla Polizia Locale, proseguiranno anche nei giorni delle festività mariane, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza alimentare e rispetto delle regole sul commercio pubblico.