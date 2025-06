Maxi sanzione ad un’attività “compro oro”: accertate 320 violazioni in un solo anno

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha elevato una pesante sanzione amministrativa ad un esercizio commerciale operante nel settore dei “compro oro”, a seguito di un’attività ispettiva volta a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Il bilancio dell’operazione di ben 320 violazioni accertate in appena un anno. Le sanzioni pecuniarie comminate vanno da un minimo di 16.000 euro fino a un massimo di 160.000 euro, a seconda della gravità delle infrazioni riscontrate.

I dettagli dell’operazione

L’indagine si inserisce in un più ampio piano di controlli volto a monitorare i settori economici considerati sensibili per possibili infiltrazioni criminali. In particolare, l’attività dei “compro oro” è frequentemente oggetto di attenzione investigativa in quanto potenziale veicolo per ricettazione di oggetti rubati, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, investimenti opachi in beni rifugio, capaci di conservare valore nel tempo e, perciò, ideali per le organizzazioni criminali.

Tra le violazioni più gravi contestate all’operatore economico figura l’estinzione del conto corrente dedicato ai pagamenti pari o superiori a 500 euro. Una pratica vietata dalla normativa vigente, che impone l’obbligo di tracciabilità per garantire trasparenza nelle transazioni finanziarie.