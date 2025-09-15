HomeCalabria

Maxi piantagione di marijuana tra i campi di mais: arrestato un 36enne

Scoperta dai Carabinieri una coltivazione con oltre 650 piante alte due metri. L’uomo è stato portato in carcere

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Coltivava oltre 650 piante di marijuana, nascoste tra i filari di mais in un terreno agricolo isolato. Per questo motivo, un 36enne del posto, G.M., è stato arrestato ieri dai carabinieri con l’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L’operazione è scattata in località Forgiano, nella frazione Marinella, dove i militari, insospettiti da alcuni movimenti anomali, hanno effettuato un controllo mirato.

All’interno del terreno di proprietà dell’uomo, immerso nella campagna e lontano da centri abitati, hanno trovato una vera e propria piantagione illegale, con piante di marijuana alte fino a due metri, coltivate con cura e disposte in modo da mimetizzarsi tra le colture legali. L’occultamento era stato facilitato dalle caratteristiche naturali dell’area e dall’esperienza dell’arrestato, che conosceva bene il territorio e aveva cercato di eludere eventuali controlli. I carabinieri sono andati a colpo sicuro, e sequestrato l’intera piantagione, che sarà distrutta dopo le analisi di laboratorio. Il 36enne è stato trasferito nel carcere di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

