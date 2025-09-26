Calabria

Maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre 1300 piante per un valore di 3 milioni di euro

Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Catanzaro, Sezione Aerea di Lamezia Terme e Soccorso Alpino di Cosenza

HomeCalabria
Simona Gambaro
Scritto da Simona Gambaro
Stima lettura: 1 minuti

TIRIOLO (CZ) – Vaste piantagioni di canapa indiana nei territori rurali dei comuni di Tiriolo e Settingiano nel Catanzarese. A scoprirle i finanzieri di Catanzaro, in stretta collaborazione con la sezione Aerea di Lamezia Terme e la Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza.

L’azione, frutto di un’attenta attività di ricognizione e monitoraggio del territorio, ha permesso di individuare oltre 1300 piante di cannabis, di altezza variabile tra un metro e mezzo e oltre due metri, in piena maturazione e pronte per la raccolta. Le piantagioni erano state abilmente occultate tra alti rovi e fitta vegetazione, sfruttando la tecnica del cosiddetto “metodo a macchia di leopardo”: piccoli appezzamenti terrazzati, vicini tra loro ma ben nascosti, che rendevano più difficile l’individuazione dall’alto e dal suolo.

I coltivatori, ancora da identificare, avevano inoltre realizzato sofisticati sistemi di irrigazione artigianale e installato foto-trappole per il controllo delle aree, dimostrando una notevole organizzazione logistica e una precisa conoscenza del territorio. Secondo le stime degli investigatori, la marijuana ottenuta dall’essiccazione delle piante sequestrate avrebbe potuto fruttare un illecito guadagno superiore ai 3 milioni di euro sul mercato al dettaglio.

Le operazioni di campionamento, sequestro e bonifica delle aree sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili delle coltivazioni. Le autorità proseguono le attività investigative anche mediante l’analisi dei dispositivi elettronici rinvenuti sul posto.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37455Area Urbana22569Cosenza20642Archivio Storico News20456Provincia19938Italia8043In Evidenza7647Magazine3965

Correlati

Carica altri
Simona Gambaro
Altri articoli di Simona Gambaro
Area Urbana

Calabria al voto: resa dei conti dei tre candidati su sanità,...

RENDE - Calabria al voto: siamo entrati negli studi di Ten per seguire in anteprima, nel cosiddetto backstage, il talk politico "La Cittadella", che...
corteo gaza cosenza
Area Urbana

Cosenza scende in piazza per Gaza con rabbia e dignità: il...

COSENZA - “Definisci bambino”. È una delle tante frasi che rimbalza sui cartelli, tra le mani colorate di pace dei più piccoli, nelle stories...
Provincia

Brunori Sas è tornato a casa: il concerto nel cuore di...

SAN FILI (CS) - Dopo aver calcato il prestigioso palco di Sanremo, e riempito piazze e teatri Dario è tornato a casa, a San...
copertina settembre rendese
Area Urbana

Settembre Rendese: Noemi, Gipsy Kings, Coma Cose. Un programma ricco e...

RENDE (CS) – E' stata presentata questa mattina nella sala di rappresentanza del Comune di Rende la sessantesima edizione del Settembre Rendese: in un grande...
Area Urbana

Padre Fedele, il frate che urlava “Forza Lupi”: mi ha donato...

COSENZA - Padre Fedele Bisceglia non è mai stato un frate o un religioso come gli altri. O almeno io l'ho sempre percepito così....
Marcello Manna
Area Urbana

Manna dopo Malarintha e Reset «oggi verrebbe da chiedersi: quindi? Siamo...

RENDE - A circa un'ora dalla pronuncia della sentenza del maxiprocesso Reset, scaturito dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, tra le 63 assoluzioni...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA