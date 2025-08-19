HomeCalabria

Maxi piantagione di marijuana nascosta tra i boschi, sequestrate oltre 2mila piante

Una vera e propria fabbrica della droga a cielo aperto: cannabis coltivata con tecniche avanzate e servita da un complesso sistema di irrigazione. Una vera e propria impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di sostanze stupefacenti

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CAULONIA (RC) – Una vera e propria fabbrica della droga a cielo aperto, mimetizzata tra le impervie campagne della Locride. È questo lo scenario che i Carabinieri, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno rinvenuto a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Un’ampia distesa di piantagione di marijuana, composta da oltre duemila arbusti di Cannabis Sativa, coltivati con tecniche avanzate e serviti da un complesso sistema di irrigazione, così grande da essere una vera e propria impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga.

Il rinvenimento ha portato all’immediato sequestro della piantagione dando un duro colpo al mercato degli spupefacenti in Calabria. Ha messio in luce, ancora una volta, come le aree rurali più impervie della Locride siano territori difficili e dunque da presidiare con l’azione quodiana e sempre più capillare dell’Arma in quanto possono diventare rifugio per un’economia sommersa e redditizia, alimentata da gruppi criminali in grado di sfruttare l’isolamento e la fitta vegetazione per occultare le proprie attività.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

L’Italia punta sul fotovoltaico per un’energia pulita, affidabile e autonoma: superati i 2 milioni...

Italia
ROMA - Sono 2 milioni gli impianti fotovoltaici connessi alla rete in Italia tanto che ad oggi l'energia solare si conferma la colonna portante...

Ponte sullo Stretto, scatta la stretta: penali da oltre 1 milione al giorno per...

Calabria
MESSINA - L'atto aggiuntivo al contratto tra la Società Stretto di Messina (Stazione appaltante) e la Società Eurolink (Contraente generale) per la realizzazione del...

Elezioni regionali: centrosinistra ad un bivio con Tridico tra tattica e incertezze

Calabria
COSENZA - Parliamoci chiaro, che della Calabria non sia mai interessato davvero a nessuno lo sapevamo, ma oggi il comportamento del centrosinistra lo dimostra...
Consiglio-Regionale

Regionali, caos candidature: pedine ferme tra veti, ricorsi e giochi di potere

Calabria
COSENZA - La Puglia alle prese con Michele Emiliano che non ne vuole sapere di fare "un passo di lato" e con Antonio Decaro...
Cosenza-Altilia-tracciato-A2

Ammodernamento A2 Cosenza–Altilia tra viadotti, gallerie e un ponte ‘da record’: i dettagli del...

Provincia
COSENZA - Partirà nel 2026 il primo microlotto prioritario dei lavori: il tratto compreso tra lo svincolo di Altilia e il viadotto Stupino. La...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37012Area Urbana22256Provincia19751Italia7997Sport3844Tirreno2889Università1449
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Italia

L’Italia punta sul fotovoltaico per un’energia pulita, affidabile e autonoma: superati...

ROMA - Sono 2 milioni gli impianti fotovoltaici connessi alla rete in Italia tanto che ad oggi l'energia solare si conferma la colonna portante...
Calabria

Aggressione brutale con tirapugni nella notte di San Lorenzo ad un...

VIBO VALENTIA - Nella notte di San Lorenzo, nella sera tra il 10 e l'11 agosto, nella frazione Bivona di Vibo Marina, durante una...
Pista ciclabile Lorica
Provincia

A Lorica arriva la pista ciclabile che porta fino a Cagno....

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Una pista ciclabile che collegherà Loria con Cagno. È questo il nuovo progetto annunciato dal Comune di San...
Calabria

Violenta grandinata sul Reventino: danni ingenti alle colture. Coldiretti: «Agricoltura sempre...

CATANZARO - In seguito alla forte grandinata che si è abbattuta ieri sull'altopiano del Reventino, tra i comuni di Decollatura e Soveria Mannelli, in...
carabinieri controlli
Calabria

In prova ai servizi sociali per molestie tempestava di telefonate un’altra...

VERBANIA - Un uomo di 47 anni, in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri di Verbania per nuovi episodi di molestie...
Crisi idrica
Ionio

Corigliano Rossano, problemi idrici di località Fosse in via di superamento:...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Sono in via di superamento i problemi idrici riscontrati nella zona Fossa di Corigliano Rossano nei giorni scorsi. È quanto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA