Maxi piantagione di marijuana nascosta tra i boschi, sequestrate oltre 2mila piante

CAULONIA (RC) – Una vera e propria fabbrica della droga a cielo aperto, mimetizzata tra le impervie campagne della Locride. È questo lo scenario che i Carabinieri, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno rinvenuto a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Un’ampia distesa di piantagione di marijuana, composta da oltre duemila arbusti di Cannabis Sativa, coltivati con tecniche avanzate e serviti da un complesso sistema di irrigazione, così grande da essere una vera e propria impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga.

Il rinvenimento ha portato all’immediato sequestro della piantagione dando un duro colpo al mercato degli spupefacenti in Calabria. Ha messio in luce, ancora una volta, come le aree rurali più impervie della Locride siano territori difficili e dunque da presidiare con l’azione quodiana e sempre più capillare dell’Arma in quanto possono diventare rifugio per un’economia sommersa e redditizia, alimentata da gruppi criminali in grado di sfruttare l’isolamento e la fitta vegetazione per occultare le proprie attività.