Maxi piantagione di cannabis tra Reventino e Sila Piccola: sequestrate migliaia di piante

La cannabis, una volta smerciata al dettaglio, avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di euro. In corso indagini per stabilire la riconducibilità dello stupefacente

S.M.
Scritto da S.M.
CONFLENTI (CZ) – I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli sono frontalmente impegnati nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nell’area montana del Reventino e della Sila Piccola catanzarese.

Da ultimo, nelle prime ore del 5 settembre scorso, i militari dell’Arma, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, dotato di unità cinofile per la ricerca di stupefacenti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una vasta piantagione di Canapa Indiana, composta da circa 4.800 piante di altezza variabile tra 1 e 2 metri, che, una volta smerciata al dettaglio, avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di Euro. Sono in corso investigazioni per stabilire la riconducibilità dello stupefacente rinvenuto che verrà distrutto, previa campionatura finalizzata a stabilire, tramite analisi chimiche di laboratorio, il principio attivo contenuto.

