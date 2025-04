Maxi operazione contro lo scempio ambientale, sequestrate 6 discariche abusive

CROTONE – Sei discariche abusive sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Crotone, con il supporto del personale del Gruppo Carabinieri Forestale del capoluogo Pitagorico e dell’8° Elinucleo di Vibo Valentia, nel corso di una maxi-operazione in materia ambientale. In particolare sono state sequestrate quattro aree nel comune di Belvedere di Spinello, un’area a Isola di Capo Rizzuto ed una a Crotone.

L’attività di controllo dei militari di Belvedere di Spinello, fatta con il supporto del personale dell’Arpacal, ha portato al sequestro di quattro siti distinti. L’area complessiva è di circa 400 metri quadri, tutti adibiti allo stoccaggio di rifiuti di varia natura. Nel corso dell’operazione sono stati rivenuti materiali inerti proventi dalla demolizione di edifici, parti di mobili, numerosi elettrodomestici dismessi, pneumatici, rifiuti ferrosi e oggetti di varia natura. Sono in corso gli accertamenti per individuare gli autori.

Nel comune di Isola di Capo Rizzuto i carabinieri della locale Tenenza hanno sequestrato un’area di circa 450 metri quadri, posta lungo il percorso della processione della Madonna Greca. Il sito era illecitamente adoperato per lo stoccaggio di numerosi rifiuti speciali, tra cui decine di elettrodomestici dismessi, numerosi pneumatici abbandonati, parti di mobili, rifiuti tessili e vari altri oggetti disparati. Alcuni dei rifiuti riportavano i segni di una precedente combustione, verosimilmente dovuta al tentativo di disfarsene. I carabinieri del Nucleo Forestale hanno sequestrato un’area situata a Crotone utilizzata per lo stoccaggio di circa 20 metri cubi di rifiuti speciali provenienti da demolizioni e scarti dell’attività edile e hanno denunciato un soggetto per gestione illecita di rifiuti.