Maxi operazione: contraffazione merce, sequestri e sanzioni

LAMEZIA TERME – Operazione congiunta Polizia locale e Direzione territoriale per la Calabria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la contraffazione di merce finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. E’ quanto avvenuto a Lamezia Terme con un’attività di controllo che ha visto impegnati oltre 20 uomini tra personale della Polizia locale delle Dogane, e che ha portato al sequestro amministrativo di materiale di vario genere, tra cui oggetti destinati ai bambini come giocattoli, palline in gomma e colla i quali, a seconda dei casi, sono risultati essere sprovvisti della necessaria marcatura CE o delle avvertenze in corretta lingua italiana.

Accertata la violazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e dal Codice del consumo sono state comminate le previste sanzioni. Oltre alle violazioni prettamente legate alla conformità della merce, i controlli hanno consentito inoltre l’elevazione, da parte della Polizia locale, di numerosi verbali nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali per violazione dei regolamenti comunali e urbanistici in tema di installazione di insegne pubblicitarie, in quanto prive delle necessarie autorizzazioni.