Maxi incidente sull’A2: auto finisce sotto un mezzo pesante, coinvolte altre vetture

PIZZO (VV) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Salerno, tra Pizzo e Lamezia. Numerose le vetture coinvolte. Un’auto, una Fiat, ha impattato contro un mezzo pesante rimanendo incastrata. Sul posto la Polizia stradale e due ambulanze del 118.

Coinvolte anche una decina di vetture e un altro mezzo pesante che avrebbero probabilmente tamponato dopo l’impatto tra auto e tir. Disagi si sono verificati al traffico che è bloccato per consentire gli interventi e gli accertamenti di rito. Sarebbero due le persone rimaste ferite.

Anas ha istituito l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio in direzione nord, con prosieguo fino allo svincolo di Pizzo per rientrare in autostrada.