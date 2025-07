- Advertisement -

COSENZA – Ecco l’atteso maxi concorso Agenzie delle Entrate 2025. Si tratta di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali. Le domande vanno inviate entro le 23:59 dell’11 agosto 2025. I posti sono ripartiti in tutte le regioni italiane. In Calabria, per la suddivisione delle Sedi sono previsti 95 posti (QUI IL BANDO)

Concorso Agenzie delle Entrate 2025: la ripartizione dei posti

– Abruzzo 70 posti

– Basilicata 30 posti

– Calabria 95 posti

– Campania 222 posti di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede di Napoli) – Divisione Contribuenti

– Emilia-Romagna 160 posti

– Friuli – Venezia Giulia 59 posti

– Lazio e Strutture Centrali 463 posti di cui 170 per le Strutture Centrali

– Liguria 68 posti

– Lombardia 555 posti di cui 10 per la sezione territoriale Lombardia del Settore Contrasto illeciti (sede di Milano) – Divisione Contribuenti

– Marche 60 posti

– Molise 30 posti

– Piemonte 158 posti

– Puglia 165 posti di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede distaccata di Bari) – Divisione Contribuenti

– Sardegna 65 posti

– Sicilia 165 posti di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede distaccata di Palermo) – Divisione Contribuenti

– Toscana 50 posti

– Trento 85 posti

– Umbria 35 posti

– Valle d’Aosta 15 posti

– Veneto 150 posti

I candidati dovranno scegliere, a pena di esclusione, una sola sede. Competenze: problem solving, impegno e affidabilità, collaborazione e lavoro di squadra, comunicazione e organizzazione del proprio lavoro, flessibilità

Requisiti di ammissione

Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti indicati di seguito:

a) titolo di studio:

– diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge; oppure:

– laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi di laurea: Giurisprudenza (22/S) (LMG/01); Scienze dell’economia (64/S) (LM56); Scienze economico-aziendali (84/S) (LM 77); o equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate; possono partecipare altresì coloro per i quali la procedura per il riconoscimento della suddetta equipollenza sia in corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;

b) cittadinanza italiana

c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari

d) godimento dei diritti politici e civili

e) idoneità fisica all’impiego

Presentazione delle domande, termine e modalità di invio

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”,

disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando (23:59 dell’11 agosto 2025).

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. Della pubblicazione del bando si dà notizia sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nella domanda il candidato dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni di seguito indicate: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; il sesso; il codice fiscale; la residenza e, se diverso, il domicilio cui desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni; l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato, presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; il titolo di studio, la data, il luogo e l’università di conseguimento e, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, gli estremi del provvedimento che ne dispone l’equipollenza; la sede per la quale concorre; di essere cittadino italiano; di godere dei diritti civili e politici; il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; di avere l’idoneità fisica all’impiego… Per tutte le altre info fare sempre riferimento al bando di concorso.

Concorso Agenzie delle Entrate: attività e competenze

Si cosa si occuperà il funzionario assunto all’Agenzia delle Entrate? Diffonde le istruzioni operative, i servizi e le informazioni di carattere fiscale agli uffici e ai contribuenti; fornisce assistenza e consulenza, con più canali, agli utenti sugli adempimenti contabili e fiscali riguardanti tutte le tipologie di tributi e di reddito; cura i rapporti con l’utenza, gli intermediari fiscali e della riscossione e svolge le attività inerenti all’organizzazione e alla gestione del servizio di riscossione spontanea; gestisce i tributi ed eroga i servizi fiscali; coordina e migliora l’attività di gestione ed erogazione dei tributi, anche in chiave digitale; analizza ed elabora la modulistica fiscale, curandone le istruzioni; sviluppa i sistemi di precompilazione delle dichiarazioni fiscali; gestisce le procedure di erogazione e lavorazione relative ai rimborsi e ne cura la pianificazione finanziaria; amministra i contributi e le agevolazioni; gestisce l’anagrafica dei contribuenti; cura la fatturazione elettronica; gestisce la cessione dei crediti.

Ed ancora: effettua attività di analisi e ricerca dei soggetti da sottoporre a controllo fiscale; diffonde le istruzioni operative, i servizi di carattere fiscale agli uffici e ai contribuenti e individua i requisiti funzionali degli strumenti di ausilio; studia rischi e fenomeni elusivi ed evasivi e analizza gli illeciti fiscali, anche internazionali, pianifica i controlli, le verifiche e coordina le attività di controllo con la GDF; effettua il tutoraggio delle grandi imprese; individua i criteri selettivi e le metodologie di controllo in relazione ai rischi e ai fenomeni intercettati; esamina le richieste di patent box; cura i rapporti con i destinatari delle lettere di compliance; cura le fasi dell’istituto dell’adempimento collaborativo svolge le attività istruttorie esterne di verifica e accesso mirato; effettua le indagini finanziarie; effettua i controlli sui crediti d’imposta ed emette i relativi atti per indebito utilizzo del credito; gestisce le attività di controllo sostanziale, compresa la variazione del domicilio fiscale; effettua gli accertamenti e gli atti di contestazione e ne redige le motivazioni; cura gli adempimenti conseguenti all’emanazione degli atti impositivi, compresa l’attività di riscossione, di sospensione legale e le procedure di accertamento con adesioni.

Specifiche professionali

Conoscenze specialistiche nelle materie d’esame; competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove; capacità di lavoro in autonomia accompagnata da abilità organizzative e professionali che consentono lo svolgimento delle attività e dei processi affidati e il conseguimento degli obiettivi assegnati; senso di responsabilità e capacità di analisi e risoluzione dei problemi; le responsabilità possono estendersi, a seguito di conferimento di incarichi di responsabilità, anche alla capacità di coordinare team di lavoro e unità organizzative.