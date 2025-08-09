Maturità, boom di voti alti nelle regioni del Sud: la Calabria è al primo posto

- Advertisement -

COSENZA – La maggior parte degli studenti italiani sono stati ammessi agli esami di maturità. Si tratta del 98,8% degli alunni e di questi si è diplomato il 99,9%. Dati in linea con quelli dello scorso anno resi noti dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Sono 13.857 gli studenti che hanno ricevuto la lode, il 2,8% del totale, che fa registrare un lieve incremento rispetto allo scorso anno quando risultavano essere il 2,6%.

Ma in quali regioni si sono conseguiti i voti migliori? Sono le Regioni del Sud che fanno registrare un boom di voti più alti rispetto a quelle del Nord ed in testa alla classifica spicca la Calabria con il 6,1%, segue la Puglia con il 5,5%, ed in terza posizione la Sicilia, con il 4,7%, dati che superano la media nazionale. Per quanto riguarda i diplomati con 100, la Calabria è ancora in testa con il 12%. Mentre, in tutto il Paese, oltre la metà degli studenti ha conseguito una votazione compresa tra 61 e 80 e quasi 3 su 10 tra 71 e 80.

Andando a guardare ai diplomati per tipologia di percorso, la percentuale più alta di 100 e lode si registra nei licei, 4,3%, che cresce rispetto allo scorso anno quando il valore era del 3,9%. A seguire si trovano istituti tecnici, con 1,5%, e professionali, con 0,6%.

Le votazioni più basse si registrano, invece, nelle scuole del Nord: in Valle d’Aosta si registra lo 0,3%, superano invece di poco l’1% regioni come Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.