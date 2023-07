COSENZA – Dopo l’ordinanza emanata dal presidente Occhiuto che impone obblighi di controllo e di azioni concrete a carico dei Comuni, delle Province e dell’ARPACAL è partita l’attività di controllo e monitoraggio. Le immagini riguardano le operazioni condotte da Arpacal e Protezione Civile, con il Dipartimento Ambiente della Regione che hanno interessato la costa cosentina. Arpacal sta già analizzando i campioni di acqua rilevati oggi.

Monitoraggio compiuto negli impianti di depurazione e con l’utilizzo dei droni. Il presidente Occhiuto, in un post pubblicato sui social infatti, ha ribadito la ‘tolleranza zero‘ per chi inquina il mare calabrese sottolineando di aver a disposizione una sala di intelligence che vigila con i droni i litorali della Calabria, squadre di monitoraggio lungo le coste, e una flotta di battelli “pulisci mare”.