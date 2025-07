Mare pulito, attivata la campagna dell’Ecoboat di Arpacal: battelli lungo la Costa Viola

- Advertisement -

BAGNARA CALABRA (RC) – Il mare è uno dei tesori più preziosi della Calabria ma nello stesso tempo, soprattutto in estate, rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio. È per garantire un mare sempre pulito che la Regione Calabria ha attivato il servizio di Ecoboat di Arpacal impegnato in questi giorni, tramite diversi battelli, nella pulizia delle acque in alcuni tratti costieri della Calabria. Tra questi c’è anche quello di Bagnara Calabra, uno dei più noti e apprezzati della nostra regione che si trova lungo la Costa Viola.

“Le acque della nostra costa sono importantissime, una risorsa fondamentale per l’ecosistema, per la pesca e per la fruizione turistica. Con l’attivazione del battello intensifichiamo la prevenzione, il monitoraggio dei rischi di inquinamento e la pulizia del mare” così parla in merito all’iniziativa Forza Italia Bagnara che ringrazia il governatore della Calabria Roberto Occhiuto e il consigliere regionale Domenico Giannetta che segue l’iniziativa.

“Grazie alla sinergia istituzionale e alla particolare attenzione della Regione Calabria, – continua Forza Italia Bagnara – potremo essere in prima linea nella valorizzazione della cultura del mare e sposare la campagna tolleranza zero contro chi lo sporca. Il mare di Bagnara, perla della Costa Viola é la nostra forza naturale ed economica. La nostra bellezza. Dobbiamo averne cura – conclude il gruppo – preservarla e valorizzarla al meglio”.