Mare, l’iniziativa di un Comune calabrese: “la navetta sociale contro la noia dei social”

COTRONEI – L’amministrazione comunale di Cotronei ha attivato un bus gratuito per portare bambini, giovani, adulti e anziani sulle spiagge di Strongoli e all’acquapark di Rossano, nel periodo tra il 21 luglio il 24 agosto prossimi. «Sole, mare e condivisione – spiega il sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati – sono medicine naturali per irrobustire le difese immunitarie, combattere un diffuso isolamento nel mondo virtuale e poi vincere le influenze e il freddo invernali. Ecco perché abbiamo pensato a questa navetta sociale contro la noia dei social. Abbiamo intercettato un bisogno reale della nostra comunità e finanziato il servizio in questione. Nell’era del consumismo sfrenato, in cui si acquistano telefoni da 2mila euro, magari senza effettiva utilità, l’iniziativa in parola potrà apparire fuori del tempo. Ma spesso si dà per scontato che tutti possano spostarsi facilmente e si dimentica che la pandemia ha alimentato comportamenti asociali e acuito i problemi economici delle famiglie».

«Perciò – continua Ammirati – i Comuni devono intervenire con politiche mirate, anche in grado di far rivivere la bellezza dei rapporti umani di una volta; quella delle colonie del mare, per esempio. Oltretutto, il servizio navetta contribuisce a ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento ambientale, in un periodo di grande afflusso alle spiagge della Calabria». «Soprattutto a beneficio dei bambini e delle loro famiglie, come meta abbiamo incluso – conclude il sindaco di Cotronei – pure l’acquapark di Rossano. Noi crediamo che i Comuni debbano svolgere una costante funzione sociale, peraltro utile a recuperare il rapporto fra i cittadini e il Palazzo».