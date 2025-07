Mare inquinato, Mammoliti presenta un’interrogazione: «Urge un piano organico di interventi»

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Come ogni estate, ormai, in Calabria si torna a parlare di mare bello, ma anche di tratti di costa dove le acque sono inquinate. Anche per la stagione 2025, come fa sapere il consigliere del Pd Calabria Raffaele Mammoliti nel vibonese “si registra la consueta emergenza”. Motivo, questo, che ha spinto Mammoliti a presentare un’interrogazione al governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per chiedere “interventi strutturali per la tutela della salute e dell’ambiente”.

“Non è accettabile che ogni anno il mare del vibonese (di straordinaria bellezza) continui ad assumere colorazioni del tutto anomale – tuona il consigliere del Pd Calabria Raffaele Mammoliti – La propaganda comunicativa di questi anni da parte di chi possiede ruoli di responsabilità e di governo si infrange di fronte all’evidenza e alle testimonianze di bagnanti, operatori e cittadini oltre che dai campionamenti effettuati dai tecnici dell’Arpacal”.

Mare inquinato, l’interrogazione di Mammoliti per un intervento appropriato e straordinario

Raffaele Mammoliti spiega che per rispondere all’emergenza del mare inquinato “è necessario adottare un piano organico di interventi a 360 gradi durante l’intero anno utilizzando proficuamente le risorse disponibili per attivare, coinvolgendo tutti gli attori competenti a partire dai Sindaci, un appropriato investimento straordinario e strutturale per tutelare il mare e la salute dei cittadini“.

Interventi urgenti, precisa Mammoliti, che sono stati sollecitati proprio nel corso dell’interriogazione necessari “per affrontare e risolvere l’annosa problematica impedendo il rischio di inquinamento delle acque marine”. Il consigliere dem ha inoltre chiesto “di sapere, in riferimento ai 18 milioni di euro già destinati nel maggio 2023, il livello progettuale delle opere di ottimizzazione e di riefficientamento degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei Comuni costieri del vibonese”.