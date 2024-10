Manovra, Irto attacca: “Meloni ha tolto 3 miliardi al Sud e mentito su risorse stanziate”

ROMA – «Nella manovra finanziaria il governo Meloni ha tolto tre miliardi al Sud, che dovevano servire alle imprese e all’occupazione. Ancora una volta, l’esecutivo di centrodestra ha mostrato la sua avversione per il Mezzogiorno e mentito sugli investimenti per lo sviluppo delle aree meridionali». Il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico della Calabria, contesta con queste parole la recente presentazione di un documento con cui il governo ha illustrato le proprie misure per il Sud. «Il governo – ribatte Irto – crede che la politica sia un carnevale permanente di finzioni e luci colorate. Difatti leva risorse fondamentali al Mezzogiorno e racconta l’esatto contrario, senza provarne vergogna. Con i numeri non si scherza. Soprattutto, non si scherza con le persone. Il centrodestra ha abbandonato la Calabria, regione in cui è stata eletta la ministra Eugenia Roccella, che non si è mai vista nel territorio e ora compare per un evento autocelebrativo della propria coalizione. Al Sud servono risorse e risposte reali, che questo governo – conclude il parlamentare dem – non ha alcuna intenzione di garantire».

