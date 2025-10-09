Mangia funghi sott’olio preparati in Calabria, 40enne salvato da botulino a Torino: allerta Asp in due regioni

- Advertisement -

TORINO – Non è stata immediata la diagnosi dei medici dell’ospedale Martini di Torino. I sintomi con cui si è presentato il paziente — nausea, vomito e dolori addominali — potevano infatti far pensare a una comune intossicazione alimentare. Solo in un secondo momento sono comparsi i segnali neurologici tipici del botulismo, una condizione potenzialmente letale se non trattata tempestivamente con l’antitossina botulinica, conservata presso il Centro Antiveleni di Pavia.

Grazie alla rapidità dell’intervento e alla somministrazione dell’antidoto, un uomo di 40 anni è stato salvato. L’intossicazione è stata provocata dal consumo di funghi sott’olio preparati in casa, dallo stesso paziente, che aveva poi distribuito alcuni vasetti ai familiari residenti in diverse regioni. Come riporta La Stampa, i funghi erano stati confezionati in Calabria: in tutto cinque barattoli.

Dopo la scoperta del caso, l’ospedale di Torino ha immediatamente allertato le ASL di Calabria e Sardegna, dove vivono altri parenti che avevano ricevuto i vasetti. Fortunatamente, l’uomo ha mostrato un graduale miglioramento fino alla completa ripresa ed è stato dimesso. L’episodio ricorda quanto sia elevato il rischio di botulismo nelle conserve fatte in casa se non vengono rispettate le corrette norme di sterilizzazione e conservazione.