Mancuso annuncia: “più controlli sui treni per le festività in Calabria”

CATANZARO- “In previsione delle festività, sono stati potenziati i controlli sulla linea Reggio Calabria C.le – Lamezia Terme C.le (via Tropea e Via Mileto). In arrivo fino a 35 addetti alla sicurezza che si aggiungeranno a quelli già operativi a bordo dei treni e nelle stazioni per prevenire furti, atti vandalici, violenze, aggressioni al personale e garantire maggiori tutele per chi viaggia. Si tratta di donne e uomini di Fs Security, la società di vigilanza fortemente voluta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Questa misura fa parte di un intervento che complessivamente prevede oltre 250 unità in aggiunta sui convogli di tutta Italia, da Nord a Sud. Grazie all’impegno e all’attenzione del ministro Salvini, più tutele per i cittadini calabresi e per chi viene da noi in vacanza, maggiori garanzie per chi lavora. Bene così”. Così Filippo Mancuso, coordinatore della Lega in Calabria.