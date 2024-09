Mancato versamento dell’Iva, sequestrati beni per oltre 320 mila euro

REGGIO CALABRIA – Beni mobili e immobili per oltre 328 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura di Palmi, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip nei confronti del rappresentante legale di una società, con sede a Palmi, accusato di omesso versamento di Iva.

La misura preventiva costituisce l’epilogo di un’indagine condotta dalla Compagnia di Palmi e che, secondo quanto riferito, ha permesso di dimostrare come il destinatario del provvedimento alla guida della società operante nel settore dei trasporti su strada, abbia omesso il versamento dell’imposta dovuta per un importo complessivo pari a 328 mila 412 euro. In particolare, l’indagine trae origine da un’attività ispettiva svolta dall’Agenzia delle Entrate ed ha permesso di ricostruire l’ammontare dell’Iva non versata dalla società per l’anno d’imposta 2020.

All’esito degli approfondimenti investigativi, il gip di Palmi, condividendo la proposta avanzata dalla Procura diretta da Emanuele Crescenti, ha disposto il sequestro di denaro e di beni del valore corrispondente a quello dell’imposta non versata.