Mancano farmaci al Pugliese, sanitari in difficoltà: la denuncia del sindacato

CATANZARO – “Il Si Cobas Calabria sta raccogliendo da tempo notizie in merito alla carenza dei farmaci e dispositivi che la farmacia ospedaliera del plesso Pugliese non sta fornendo ai presidi Pugliese e Ciaccio”. La denuncia arriva dal sindacalista Roberto Laudini.

“Mancano farmaci per uso quotidiano, e si devono distribuire farmaci importanti e dividerli per loro utilizzo tra le varie Soc ospedaliere mettendo in difficoltà gli operatori sanitari che ogni giorno sono al fianco dei pazienti per fornire le cure necessarie e un assistenza degna. L’azienda riferisce che ci sono problematiche sulle gare di appalto ma non è una giustificazione – chiosa il sindacato – perché la creazione del mostro Dulbecco non deve essere strumento che porta a tali problematiche che recano danni enormi.

Con il disastro che da anni vive la Calabria sanitaria la creazione dell’ Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco non era una priorità, ma è un affare politico per creare ancora più soldi da spartire. Chiediamo – conclude Laudini – che la farmacia ospedaliera sia fornita di tutti i farmaci e dispositivi necessari a garantire una massima cura e assistenza al paziente, i giochi di potere non li vogliamo ma cerchiamo di dare risposte ai cittadini e ai lavoratori”.