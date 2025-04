Maltrattamenti e violenze anche davanti a minori: 45enne allontanato dalla casa familiare

- Advertisement -

CROTONE – E’ accusato di una serie di episodi di maltrattamenti sia verbali e psicologici che fisici in ambito familiare anche in presenza di minori. Ad un 45enne residente in un centro della provincia, i carabinieri di Crotone hanno notificato una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle vittime. Inoltre all’uomo è stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Gli acertamenti che hanno portato all’emissione dei provvedimenti sono stati effettuati nell’ambito dei reati compresi nel ‘codice rosso‘ che riguardano situazioni legate all’ambito famigliare e alla violenza di genere. Sempre i militari della Compagnia crotonese sono intervenuti anche in un altro contesto per le violenze fisiche e psicologiche, ripetute in modo ravvicinato, avvenute tra ex conviventi di diversa nazionalità. “Fondamentale rimane, oltre alla tempestività e alla completezza dell’intervento delle Forze di Polizia – è detto in una nota – la volontà delle vittime cristallizzata dalla denuncia dei maltrattamenti e degli abusi”.