Maltrattamenti e minacce per 5 anni all’ex compagna, anche davanti ai figli di 7 e 8 anni: arrestato

REGGIO CALABRIA – Ancora un caso di maltrattamenti, minacce, anche di morte. Un quarantottenne a Reggio Calabria avrebbe compiuto tali azioni contro l’ex compagna davanti ai figli di 7 e 8 anni. E’ stata la donna a chiamare la polizia, che ha fatto intervenire immediatamente un equipaggio delle Volanti. Per il 48enne é scattato così l’arresto in flagranza con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali.

L’uomo, secondo quanto riferito dalla polizia, ha anche inseguito l’ex compagna lungo le scale di casa, afferrandola per il collo, senza riuscire a trattenersi malgrado i figli lo implorassero di fermarsi. La donna ha raccontato ai poliziotti che l’ex, da oltre cinque anni attuava comportamenti violenti ai suoi danni, con minacce e maltrattamenti che avevano ingenerato in lei forti timori per la sua incolumità. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto per il quarantottenne la custodia cautelare in carcere.