Maltratta la compagna e la figlia e spara colpi in aria nel cortile di casa, arrestato

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – L’arresto è stato eseguito dopo che i carabinieri hanno accertato un contesto di maltrattamenti in famiglia. Sono così intervenuti ad Isola di Capo Rizzuto dover era stata segnalata la presenza di un uomo armato che, in stato d’alterazione psicofisica, esplodeva colpi d’arma da fuoco in aria nel cortile di un’abitazione. Identificato in C.C., 40 anni di Isola Capo Rizzuto, alla vista dei militari ha abbandonato l’arma, ma ancora in forte stato d’agitazione ha iniziato ad inveire contro di loro.

Bloccato, è stato poi trasportato in ospedale per degli accertamenti. Nel frattempo i carabinieri hanno accertato che si trattava di una pistola a salve, ma hanno anche constatato che quanto accaduto, era legato ad un contesto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della figlia della coppia, trovate all’interno dell’abitazione a pochi metri, spaventate per quello che era solo l’ultimo di tanti episodi. Il 40enne è stato così arrestato proprio per i maltrattamenti in famiglia, e poi sottoposto agli arresti domiciliari con la misura del braccialetto elettronico, in luogo diverso da quello di residenza dei familiari.