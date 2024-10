Maltempo, primi interventi: un torrente esonda e invade la strada, voragine sulla SP26

VIBO VALENTIA – I vigili del fuoco sono intervenuti a Vibo Valentia e Catanzaro per i primi danni causati dal maltempo che sta investendo in queste ore la Calabria. Attualmente nel Vibonese una squadra del distaccamento di Vibo Marina è intervenuta per l’esondazione del torrente Candrilli che ha invaso la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. Al momento la situazione è sotto controllo non si segnalano criticità particolari poiché le abitazioni sono a debita distanza. Sul posto anche la polizia locale.

I vigili del fuoco costante stanno monitorando costantemente il torrente e la messa in sicurezza della zona.

Nella provincia di Catanzaro i vigili del fuoco – volontari del distaccamento di Taverna – sono intervenuto per uno smottamento con cedimento parziale di un tratto della SP26, strada di collegamento tra il comune di San Pietro Magisano e la frazione Vincolise del comune di Magisano, mettendo in sicurezza il sito. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza altresì il responsabile della ditta che già da tempo ha in appalto i lavori di ripristino e manutenzione della SP26 e tecnici dell’amministrazione provinciale. Attualmente chiusa al transito la sola corsia interessata dallo smottamento.