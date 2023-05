Tragedia per il maltempo in Calabria, uomo muore schiacciato da un albero

REGGIO CALABRIA – Un uomo è morto a Reggio Calabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il forte vento. L’incidente è avvenuto in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, nella zona sud della città.

Più che il maltempo, però, a mietere vittime ancora una volta è sopratutto l’incuria urbana e il degrado in cui versa quel quartiere, ormai da anni, e in cui diverse pinete ospitano grossi pini che si ergono maestosi senza mai aver subito una potatura. Qualche anno fa un altro albero cadde, sempre nello stesso quartiere, sfiorando la tragedia.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Presenti anche i medici del 118 e la polizia. A quanto pare l’uomo stava passeggiando con il proprio cane quando è stato travolto dall’albero.