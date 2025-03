Maltempo in Calabria, nubifragio colpisce il vibonese. Strade sommerse e smottamenti

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – L’ondata di maltempo che da diversi giorni sta interessando tutta la Calabria (per oggi e domani è stata diramata l’allerta gialla) oggi ha provocato grossi disagi nella zona del vibonese colpita da un violento nubifragio nel pomeriggio di oggi. In particolare disagi nella zona di Vibo Marina dove alcune strade sono state letteralmente sommerse dall’acqua, con enormi difficoltà per gli automobilisti alcuni dei quali sono rimasti bloccati in auto.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco anche per alcuni smottamenti che già ieri avevano interessato in particolare la Strada provinciale 72 Acquaro-Frazione Piani e parte della Statale 18 e della Strada Provinciale Pizzo-Maierato. Anche a Tropea situazione difficile nella parte bassa del Comune. In particolare la strada Le Grazie nei pressi del porto è stata sommersa dall’acqua e dal fango e chiusa al transito. Segnalata anche la caduta di alcuni massi lungo la strada che da Joppolo conduce a Nicotera.