LAMEZIA TERME (CZ) – Un’enorme voragine ha letteralmente inghiottito un’auto. Siamo sulla Statale 280 nei pressi di Lamezia Terme. Al momento la Statale rimane chiusa per i danni all’arteria ma anche per diversi allagamenti in particolare nel comune di Maida. È proprio la zona del lametino la più colpito da un violentissimo nubifragio che si è abbattuto nella notta con strade invase dall’acqua e tombini saltati.

