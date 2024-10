CATANZARO – Per tutta la notte il maltempo ha interessato il territorio calabrese, ed in particolare la provincia di Catanzaro. Dalle ore 23.00 circa, le maggiori criticità dovute alle condizioni meteo avverse hanno interessato il comprensorio lametino. Sul posto ad operare le squadre dei vigili del fuoco.

All’alba, intorno alle 4:00, considerando le numerose richieste pervenute alla Sala operativa 115 di Catanzaro sono state inviate sulla zona di Lamezia, ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone. Sul posto anche unità SAF Fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione, stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa allagamento delle sedi stradali.

Disagi sulla Statale 280

Code e rallentamenti nei pressi dell’uscita Lamezia Est dove le strade sono completamente allagate. Polizia stradale e vigili del fuoco sono sul posto. La Statale 280 direzione Lamezia Terme è interrotta all’altezza del Centro Commerciale Due Mari dove il parcheggio è completamente invaso dall’acqua. Isolato inoltre, il comune di Maida per l’esondazione di un torrente. Alle ore 7.00 sono circa 90 gli interventi in attesa di essere espletati relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti.