Maltempo: disagi alla linea ferroviaria Paola-Reggio Calabria, circolazione in ripresa

REGGIO CALABRIA – Circolazione ferroviaria in graduale ripresa sulla linea Paola – Reggio Calabria dopo l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per un inconveniente tecnico causato dal maltempo, tra Nocera e Gizzeria. In graduale ripresa anche la linea Tropea, in precedenza fortemente rallentata sempre a causa di un guasto dovuto al maltempo. Da Ferrovie dello Stato fanno sapere che è stata potenziata l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori.

