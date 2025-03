Maltempo devastante in Toscana: Occhiuto «la Calabria è pronta a inviare aiuti»

- Advertisement -

CATANZARO – La Toscana flagellata dal maltempo con un’allerta passata repentinamente da arancione a rossa in mattinata e che poi ha martoriato numerosi territori con allagamenti, esondazioni e frane diffusi nelle province di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Lucca, ma per fortuna senza causare vittime. Il presidente della Regione Calabria ha espresso “sincera solidarietà alle popolazioni della Toscana colpite in queste ore da gravi eventi meteorologici che hanno provocato esondazioni e danni, e vicinanza al presidente della Regione, Eugenio Giani”.

“La Protezione Civile della Regione Calabria, attraverso il suo dirigente generale Domenico Costarella – ha dichiarato Occhiuto – a seguito della richiesta ricevuta dalla commissione di Protezione Civile, ha comunicato la nostra disponibilità a inviare un contingente di funzionari e volontari, dotati di mezzi e attrezzature – tra cui pompe idrovore e moduli per la pulizia di locali – al fine supportare le operazioni di assistenza alla popolazione”.