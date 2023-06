Maltempo: allagamenti e frane, chiuso tratto della Statale 18

VIBO VALENTIA – Il forte maltempo che ha colpito il territorio vibonese nelle ultime ore ha provocato allagamenti e frane. Il sottopasso nell’area industriale di Vibo è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa dell’allagamento del piano viabile per via delle forti piogge delle scorse ore. Il traffico è deviato su strada comunale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

A Vena Inferiore, invece, il cedimento di una parte di un costone ha provocato l’ostruzione della strada di accesso alla piccola frazione del Comune di Vibo Valentia con il vicino borgo di Vena Media. Sul posto sono in azione i mezzi meccanici. Qualche disagio anche nell’aula consiliare del comune di Vibo dove le infiltrazioni d’acqua dal tetto hanno provocato una perdita che ha interessato parte dei locali della stessa.