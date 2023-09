Malta: turista ventenne danneggia la scalinata del palazzo del Governo, multa e condanna

CROTONE – Un selfie che gli è costato caro. Per scattarlo sarebbe arrivato con lo scooter davanti al portone dell’Auberge de Castille, storico palazzo della Valletta, gioiello barocco patrimonio dell’Unesco e sede del Primo Ministro maltese e sede del capo del governo maltese, danneggiando la scalinata. Protagonista un ventenne crotonese, in vacanza a La Valletta, fermato dalla polizia e condannato, per direttissima, a un anno di reclusione, con la sospensione della pena, e a pagare una sanzione di circa 2mila euro.

A raccontare la vicenda è la stampa locale e contro di lui ci sarebbero le immagini filmate dal sistema di videosorveglianza. Il giovane turista avrebbe poi ammesso davanti alla giudice le proprie responsabilità, anche se non aveva alcuna intenzione di danneggiare il monumento. Secondo la Sovrintendenza ai Beni culturali della capitale maltese, che classifica la scalinata tra i beni protetti del patrimonio culturale nazionale, i danni causati dal ragazzo ammonterebbero a 400 euro.