Maledetta primavera! Rischio Ciclone Mediterraneo sulla Calabria: forti piogge e venti di burrasca

COSENZA – Ci mancava solo il rischio di un Ciclone Mediterraneo. Dal sole alla pioggia, dal clima mite al fresco: è proprio il caso di dire: maledetta primavera. In Calabria nelle ultime settimane stiamo vivendo giornate all’insegna dell’instabilità meteo dovuta all’assenza dell’Anticiclone, che fatica a stabilizzarsi nel cuore del Mediterraneo mentre preferisce rimanersene sul Nord Europa lasciando aperta la port all’arrivo di fronti perturbati. Questo fa si che passiamo da giornate soleggiate e primaverili, ad altre contrassegnate da instabilità diffusa a cause dello scontro tra diverse masse d’aria con piogge, rovesci e temporali.

Possibile Ciclone Mediterraneo a metà settimana

E la situazione è destinata a peggiorare a causa dell’arrivo di due fronti perturbati: un ciclone Mediterraneo dal Nord Africa e un fronte perturbato carico di aria fredda dal Baltico. Lo scontro tra i due vortici causerà diffuso maltempo con fenomeni più intensi sulla fascia adriatica e al Sud, Calabria compresa. In base agli ultimi aggiornamenti meteo, a partire da giovedì, saremo raggiunti da un profondo vortice ciclonico che si svilupperà tra Algeria e Marocco. Nel suo movimento verso Nord/est tenderà ad approfondirsi assumendo quasi le caratteristiche di un simil ciclone Mediterraneo che potrebbe coinvolgere direttamente le due Isole maggiori oltre a interessare la maggior parte delle regioni peninsulari.

Venti di burrasca, rovesci e possibili nubigragi

Tra giovedì e venerdì, con lo scontro con l’altro fronte perturbato, sono attesi forti venti e precipitazioni diffuse e intense, con rischio di temporali e possibili nubifragi sia giovedì che venerdì. Andrà monitorata anche la possibile allerta da parte della Protezione Civile che per oggi ha diramato un’allerta gialla sui versanti Ionici del Cosentino e del Crotonese. Durante il weekend il tempo dovrebbe invece migliorare ritornando ad una parvenza di tarda primavera in attesa che l’Anticiclone ci regali diversi giorni consecutivi di bel tempo come accaduto tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio.