“Magna Grecia Park”, il parco tematico da 1 miliardo di euro da Crotone a Belcastro. Interviene il sindaco Voce

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce è intervenuto con una nota dopo che l'ambizioso progetto per la realizzazione del parco tematico più grande d'Italia, potrebbe realizzarsi nel comune di Belcastro "un progetto che allo stato degli atti, per quanto ambizioso ed imponente, risulta privo di realismo e non conforme né alle regole urbanistiche né a quelle edilizie”

M.G.
M.G.
Stima lettura: 2 minuti
CROTONE – Il “Magna Grecia Park”, il parco culturale, tematico e turistico ispirato alla Magna Grecia, che prevede un investimento da oltre 1 miliardo euro in 20 anni con attrazioni di carattere ludico-culturale-storico e turistico che ricalcheranno il modello delle grandi città Stato della Magna Grecia, in grado di riprodurre i fasti architettonici e culturali raggiunti in quel glorioso periodo storico resta per ora un progetto da realizzare. Progetto che aveva trovato anche la firma di Confindustria Crotone e l’adesione di una trentina di comuni del territorio, decine di associazioni ed enti professionali. Ma da Crotone, come era previsto in origine, l‘ubicazione del futuro parco a tema si è spostato adesso nel comune di Belcastro, dove ha trovato il favore anche del primo cittadino ma che ha suscitato non poche polemiche.

A spiegare cosa sia realmente accaduto il sindaco di Crotone Vincenzo Voce “nello scorso mese di novembre – scrive in una nota – la Fondazione Magna Grecia Park Kroton ha presentato la richiesta di un irrituale parere di massima in merito alla realizzazione di un parco tematico denominato “Magna Grecia Park”, da realizzare su una superficie di un milione e seicentomila metri quadrati, descritto in una scarna relazione corredata da tre planimetrie che ne individuavano l’ubicazione”.

“A tale richiesta – spiega il Sindaco – sono succedute alcune interlocuzioni verbali fra l’Amministrazione e i progettisti dell’intervento in cui si è evidenziato che l’area individuata per realizzare il parco interessava porzioni di territorio che nel Piano Strutturale Comunale, allora in fase preliminare e oggi adottato dal Consiglio Comunale, hanno tre destinazioni diverse: due estese di circa settecentomila metri quadrati compatibili con l’intervento e una di circa novecentomila metri quadrati – compresa fra due aree urbanizzate prive di servizi che necessitano di essere ricucite e rese omogenee – destinata a standard di previsione proprio per dotare quella porzione di città dei servizi di cui i cittadini necessitano. Per questi motivi tale area non avrebbe potuto destinarsi al parco“.

“L’Amministrazione – aggiunge ancora Voce – si è comunque dichiarata disponibile a considerare favorevolmente l’ubicazione del parco in un’area più a nord del territorio urbanizzato che meglio si presta a una trasformazione così radicale come il parco richiede. In assenza di alcuna certezza in ordine alla ubicazione delle aree, ma soprattutto di qualsivoglia titolo di disponibilità o atto di impegno alla acquisizione delle stesse, questa amministrazione non avrebbe pertanto potuto in alcun modo, così come richiesto, rilasciare alcuna forma di acquiescenza o sostegno in astratto di una progettualità che allo stato degli atti, per quanto ambiziosa ed imponente, non risulta in alcun modo dotata di un minimo di crismi di concretezza né dal punto di vista della compatibilità urbanistica né edilizia“.

 

M.G.
