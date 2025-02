Madrid, Parigi, Nizza, Francoforte, Bucarest…. 8 nuove rotte per l’estate 2025 da Lamezia Terme

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Gli aeroporti calabresi pronti ad accogliere migliaia di turisti e si preparano ad una “affollata” si spera stagione estiva. La scorsa settimana relativa alla costruzione di due hangar Ryanair, per la manutenzione avanzata degli aeromobili, con la stessa compagnia low cost che ha annunciato 13 nuove destinazioni estive mentre il Governatore occhiuto aveva pubblicato in un video tutti i collegamenti da e per la Calabria. Con queste aggiunte, l’estate 2025 degli aeroporti calabresi raggiunge un totale di 66 collegamenti di linea, tra destinazioni nazionali e internazionali, così suddivise:45 destinazioni da Lamezia Terme, 15 da Reggio Calabria e 6 da Crotone. SACAL ha annunciato un’estate 2025 ricca di nuove destinazioni e opportunità per i viaggiatori in partenza dagli aeroporti calabresi. La rete di collegamenti si amplia, offrendo nuove rotte strategiche verso destinazioni chiave in Europa e in Italia.

8 Nuove rotte per l’estate 2025 da/per Lamezia Terme

Tirana (Albania) – attivato in inverno 2024

(Albania) – attivato in Breslavia (Polonia) – dal 30 marzo 2025

(Polonia) – dal Trieste – dal 30 marzo 2025

– dal Bucarest (Romania) – dal 31 marzo 2025

(Romania) – dal Madrid (Spagna) – dal 1° aprile 2025

(Spagna) – dal Francoforte (Germania) – dal 6 aprile 2025

(Germania) – dal Parigi Orly (Francia) – dal 21 maggio 2025

(Francia) – dal Nizza (Francia) – dal 23 giugno 2025

6 Nuove rotte per l’estate 2025 da/per Reggio Calabria

Milano MXP – attivato in inverno 2024

– attivato in Pisa – attivato in inverno 2024

– attivato in Parigi BVA (Francia) – attivato in inverno 2024

(Francia) – attivato in Francoforte HHN (Germania) – attivato in inverno 2024

(Germania) – attivato in Londra STN (Regno Unito) – attivato in inverno 2024

(Regno Unito) – attivato in Katowice (Polonia) – attivato in inverno 2024

Una nuova rotta per l’estate 2025 da/per Crotone

Düsseldorf Weeze (Germania) – dal 31 marzo 2025

“L’incremento delle destinazioni riflette il nostro impegno costante nel migliorare la connettività della Calabria e nel rispondere alla crescente domanda di mobilità da parte di turisti e residenti”, ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL. Per incentivare l’utilizzo dei servizi aeroportuali ed agevolare i viaggiatori, SACAL offrirà uno sconto del 15% sulle tariffe pubblicate per i parcheggi degli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. La promozione, riservata a chi prenota attraverso il sistema di prenotazione online SACAL (https://parking.sacal.it/), sarà attiva dal 01 al 31 marzo 2025, e valida per le soste nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2025, fino ad esaurimento disponibilità dei posti in offerta.