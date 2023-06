Lutto a Gerace: morto il sindaco Pezzimenti, era malato da tempo

GERACE (RC) – Si è spento nella tarda serata di ieri il sindaco di Gerace, Giuseppe Pezzimenti, a causa di una grave malattia che lo affliggeva da tempo. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale, guidata ora da Salvatore Galluzzo che era stato nominato poche settimane fa proprio da Pezzimenti. Ex consigliere regionale, medico chirurgo e per due volte sindaco del borgo di Gerace, Pezzimenti aveva compiuto 75 anni. Questa mattina è stata allestita la camera ardente a Palazzo del Tocco, Sede Municipale mentre domani, alle 15.30 si svolgeranno i funerali presso la basilica di Santa Maria Assunta. Il vicesindaco Galluzzo, ha dichiarato lutto cittadino per la giornata di oggi e di domani.

- Pubblicità sky-