LAMEZIA TERME – I Carabinieri nel corso di attività straordinarie del territorio ad “alto impatto” hanno controllato 90 persone e 60 veicoli, procedendo contestualmente anche al controllo amministrativo di tre esercizi pubblici di ristorazione, con il qualificato supporto di personale ispettivo dell’Asp di Catanzaro.

Nell’ambito di tali servizi i militari, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico di un 38enne lametino sospettato di detenere stupefacenti presso la propria abitazione e, anche grazie all’intervento dell’unità cinofila “Enno”, sono stati rinvenuti 190 grammi di marijuana, occultata in un armadio insieme ad un bilancino di precisione; nella circostanza per il giovane lametino è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme, con l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Contestate 15 violanzioni al Codice della strada

Al fine di contrastare le condotte più pericolose per gli utenti, sono state contestate 15 sanzioni in particolare in materia di guida sotto l’influenza di alcool e droghe. Altre due persone sono state segnalate alla Prefettura di Catanzaro in quanto trovate in possesso di stupefacente detenuto per uso personale.

Sanzionati esercizi pubblici

Nel corso del servizio i Carabinieri del NIL e gli ispettori dell’ASP hanno sanzionato i titolari dei tre esercizi pubblici sottoposti ad ispezione, nei quali, oltre a riscontrare carenze igienico-sanitarie per le quali sono state elevate sanzioni che superano i 16.500 euro, è stata riscontrata la presenza di lavoratori irregolari che ha comportato, per una delle attività controllate, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività professionale.