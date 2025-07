Lunga fila davanti al museo, Occhiuto: «Segno di un cambiamento profondo»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – “Sì, quella fila è vera. E no, in Calabria non si era mai vista prima.

Non è un caso”. È quanto ha scritto sui social il presidente della Regione Roberto Occhiuto in merito alla lunga fila di turisti creatasi davanti al Museo di Reggio Calabria negli scorsi giorni. Un’immagine che colpisce e che per il governatore “è il segno concreto di un cambiamento profondo. Un cambiamento costruito con fatica, giorno dopo giorno” .

Il presidente della Regione specifica che con la sua Giunta continua a lavorare, “in silenzio e con determinazione”. Spiega che non è stato un processo facile: “Non lo era quando nessuno ci credeva. Non lo era quando tutto sembrava sempre troppo lontano.

Ma non ci siamo fermati: – chiarisce Occhiuto – abbiamo investito, progettato, connesso. Abbiamo creduto“.

Un risultato respo possibile grazie ai nuovi voli che dall’Italia e dall’Europa arrivano nella nostra terra rendendo la Calabria raggiungibile e dunque “visibile e desiderata”.

“Quella fila è il risultato di tutto questo – aggiunge il governatore – Un lavoro che non si è fermato alle promesse. Un lavoro che ha restituito orgoglio a un popolo che ha tanto da raccontare. La bellezza qui non è mai mancata. La differenza – conclude – è che oggi, finalmente, arriva anche chi la cerca”.