Lucano escluso dalle elezioni regionali: «la sentenza del Tar è assurda, non mi arrendo»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – “Non voglio arrendermi, ma tutto mi sembra incredibile e assurdo”. Lo ha detto Mimmo Lucano, europarlamentare di Avs e sindaco di Riace, commentando la sentenza del Tar di Reggio Calabria che ha confermato la sua incandidabilità alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. “La vicenda – ha aggiunto Lucano – parte dall’inchiesta penale in relazione alla quale, dopo una condanna a 13 anni e 2 mesi in primo grado, ho dimostrato che i reati di cui mi si accusava non esistevano. Alla fine, è rimasto solo un falso che però mi sta costando l’applicazione della legge Severino. Valuterò con i miei legali se ricorrere al Consiglio di Stato perché la mia intenzione è sostenere i valori a cui in questi anni ho dedicato la mia vita, come il riscatto della Calabria e la vicinanza agli ultimi. La mia politica è questa, indipendentemente se sarò candidato o meno. Continuerò a sostenere Pasquale Tridico e la lista di Avs“.

Avs: “Decisione Tar su Lucano ha sapore del pregiudizio”

“La decisione del Tar di rigettare il ricorso di Mimmo Lucano rispetto all’incandidabilità dell’europarlamentare di Avs e Sindaco di Riace ha tanto il sapore del pregiudizio nei confronti di un simbolo della battaglia per l’inclusione e la solidarietà, il fautore di un modello alternativo di società che si fonda sui grandi valori dell’altruismo e di una nuova umanità”. Lo affermano, in una nota, Giuseppe Campana, portavoce di Europa Verde Calabria, e Fernando Pignataro, segretario regionale della Calabria di Sinistra Italiana.

“L’interpretazione forzata della legge Severino – aggiungono Campana e Pignataro – dimostra che si tratta di una decisione politica e di un palese tentativo di annullare idee e progetti di cambiamento radicale nella nostra Regione. Un ulteriore inutile sforzo perché Mimmo incarna la rivoluzione culturale e la sfida del cambiamento che l’Alleanza Verdi Sinistra ha messo in campo in questa competizione elettorale. Le liste di Avs su tutto il territorio regionale avranno il sostegno forte di Lucano e sarà ancora più forte e determinato il messaggio che vogliamo lanciare alle calabresi e ai calabresi”