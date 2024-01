Lotteria Italia 2023: venduti 6,7 milioni di biglietti. In Calabria 128mila, la metà a Cosenza

Il primo premio da 5 milioni di euro. L'estrazione in diretta Tv domani su Rai Uno. In Calabria 128.380 i biglietti venduti in Calabria per l’edizione 2023. in netto aumento (+11,6%) rispetto allo scorso anno. La provincia di Cosenza si conferma regina delle vendite con ben 61.160 tagliandi staccati (+18%)